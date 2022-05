Premier League: Everton inca spera indreptatit

Partida decisiva pentru Everton, pe Goodison Park (39.256 spectatori), in compania lui Chelsea, ocupanta locului 3 in Premier League. Victoria echipei lui Frank Lampard -care era imperativa- a fost asigurata de Richarlison (min. 46), acesta profitand de o eroare impardonabila a lui Azpiliqueta, si printr-o combinatie cu Gray a marcat golul izbavirii. Chelsea a dominat cu autoritate (78% posesie in min. 75) dar internationalul Pickford, portarul lui Everton, ... citeste toata stirea