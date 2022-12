Premier League, fara surprize de Boxing Day

Favoritele s-au impus pe linie in etapa de Boxing Day din Premier League, in care toate meciurile au avut cel putin trei goluri. Liderul, Arsenal, a fost condus la pauza in derby-ul londonez cu West Ham United, gol Benrahma, din penalty, dar trupa lui Arteta s-a impus cu 3-1, dupa reusitele lui Saka (53) Martinelli (59) si Nketiah (69). Arsenal ramane pe primul loc, cu 40 de puncte, avand sapte puncte avans in fata lui Newcastle si un meci mai putin disputat.Liverpool a trecut in deplasare de ... citeste toata stirea