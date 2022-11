Premier League: Inspiratia lui Eric Ten Tag

In min. 72 al partidei dintre Fulham si Manchester United la socrul de 1-1 (marcasera Christiane Eriksen si Daniel James), Eric Ten Tag deceptionat de prestatia atacantilor sai l-a trimis in teren pe Alejandro Garnacho (18 ani) in locul apaticului Anthony Martial. Pe Craven Cottage (25.607 spectatori) Fullham, lipsita de aportul internationalului sarb Alexandr Mitrovic (9 goluri in 12 meciuri) accidentat sau mai degraba menajat in perspectiva CM din Qatar, forta victoria prin velocele James ... citeste toata stirea