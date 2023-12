Cu 10 minute inainte de finalul partidei, de pe Anfield, dintre Liverpool si Fulham, echipa oaspete a trecut in avantaj (3-2) marcand prin jamaicanul De Cordova-Reid, care a reluat cu capul centrarea lui Tom Cainey. De abia introdus in teren (min. 83) internationalul japonez Endo Wataru (in locul lui Ryan Gravenberch) bine servit de Mohamed Salah (min. 87) a egalat invingandu-l pe bravul Bernd Leno, printr-o torpila aproape de vinclul portii. Un minut mai tarziu Alexander Arnold, urcat in atac, ... citeste toata stirea