Premier League: Jurgen Klopp a salutat venirea succesorului sau la Liverpool

Spectacol vibrant in tribunele miticului stadion "Anfield" (60.059 spectatori) pe parcursul partidei cu Wolverhampton (2-0), spectacol cu impecabila regie la sfarsitul ultimei partide pentru Jurgen Klopp la Liverpool. Atmosfera de nedescris. Tehnicianul german a fost primit in ovatii la intrarea pe teren cu un banner imens pe care era inscriptionat numele sau. Fanii "reds" au cantat continuu "You Will Never Walk Alone" iar la fluierul final Klopp si-a salutat pe rand jucatorii, personalul ... citește toată știrea