In varsta de 54 de ani, antrenorul lui FC Liverpool, Jurgen Klopp, a devenit proprietarul unei vile la Santa Ponsa, in Mallorca, mentioneaza Bild, pentru 4 mil. franci elvetieni, apartinand actorului Rolf Knie. Construita in 1999, vila dispune de un teren de 500 metri patrati, are mai multe camere si sali de ... citeste toata stirea