Premier League: Jurgen Klopp si-a prelungit contractul pana in 2026

Jurgen Klopp (54 ani) a anuntat ieri prelungirea aventurii cu FC Liverpool, pana in 2026, alaturi de cei doi adjuncti, Pep Lijnders si Pete Krawietz. Pe reteaua de socializare a clubului, Jurgen Klopp, castigatorul Ligii Campionilor in 2019 si Premier League in 2020 a etalat o proba de umor oferind o explicatie insolita prelungirii contractului sau: "Pentru ce raman? Ulla (n.r. sotia sa) vrea sa ramana si ca orice sot bun, cand sotia ta ... citeste toata stirea