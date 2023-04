Cu o dubla si un asist, prin care i-a asezat balonul pe frunte lui John Stones pentru golul doi in partida fabuloasa cu Arsenal (4-1), Kevin De Bruyne (KDB) a ajuns, spun statisticile, la 102 pase decisive (in 239 partide) de cand evolueaza in Premier League, unde se afla din 2013. El il egaleaza pe Frank Lampard, care a disputat in schimb 370 de partide. Este apropiat sa urce pe podium unde se afla Wayne Rooney (103 pase decisive in 491 partide), Cesc Fabregas (111 pase decisive in 350 ... citeste toata stirea