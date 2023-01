Premier League: Liverpool de nerecunoscut

Liverpool traverseaza o perioada neagra in Premier League si inclusiv antrenorul Jurgen Klopp, aflat din 2015 pe banca tehnica a "cormoranilor", a recunoscut aseara dupa infrangerea categorica (3-0) pe terenul lui Brighton ca o echipa bine organizata a invins una dezorganizata. Echipa lui Klopp a fost de nerecunoscut pe Falmer Stadium: n-a primit gol in... primele 5 minute, conform obisnuintei, din prima repriza, dar a primit gol imediat la reluare dupa pauza. O defensiva deslanata, in care ... citeste toata stirea