Liverpool si-a incheiat partidele de verificare din pre-sezon, cu o victorie mica (3-1) pe Anfield in fata echipei germane Darmstadt (nou-promovata) prin golurile realizate de M. Salah (min. 5), Diogo Jota (min. 8), Diaz (min. 59). In celelalte 3 partide anterioare pierduse (3-4) cu Bayern Munchen, remizase cu Greuther Furth (4-4) -locul 9 in Bundesliga 2, in sezonul trecut- si invinsese (4-0) pe Leicester. La o privire sumara a rezultatelor se poate observa ca exceptand partida cu Leicester, ... citeste toata stirea