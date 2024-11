Premier League: Liverpool, doua goluri in trei minute si redevine... lider

Un meci nu seamana cu altul, asta se stia si dovada a fost clara, din nou, pe Anfield: Liverpool care invinsese (3-2) cu trei zile in urma pe Brighton, pe terenul acesteia, in Cupa Ligii, s-a vazut condusa, de aceeasi echipa, din minutul 13, in partida de campionat, prin golul turcului Ferdi Kadioglu. Un gol al "pescarusilor" care i-a uluit pe "cormorani", realizat printr-un sut in cros. Din fericire pentru oamenii lui Slot, portarul Kelleher a avut o interventie de exceptie (min ... citește toată știrea