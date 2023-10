Pe Tottenham Hotspur (62.001 spectatori) in afisul etapei a 7-a din Premier League, Tottenham a scos o victorie (2-1) prin autogolul lui Joel Matip (min. 90+6) care a reluat imparabil in propria poarta o centrare a lui Porro. Dupa ce in min. 69, prin eliminarea lui Diogo Jota, la al doilea avertisment, care urma dupa cea a lui Curtis Jones (min. 26), prin consultarea VAR, era in inferioritate numerica. Faza meciului s-a petrecut insa in min. 34: Luis Diaz, angajat in adancime de Salah a deschis ... citeste toata stirea