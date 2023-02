Premier League: Liverpool in degringolada

Liverpool, pentru a 4-a oara in 7 partide, in toate competitiile, s-a scufundat (3-0) de data aceasta pe terenul lui Wolverhampton, echipa aflata in zona retrogradarii. Marcatori: Joel Matip (min. 5 - autogol), Craig Dawson (min. 12) si Ruben Neves (min. 71). Dar scorul putea sa fie majorat, fiindca pe contraatac (min. 88) Ramon Jimenez a ratat din numai cativa metri de poarta lui Alisson. Cu un cuplu de fundasi centrali nesigur si un atac steril (Cody Gapko, adus in mercato este o pacaleala, ... citeste toata stirea