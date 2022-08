Premier League: Liverpool inceput neclar de sezon!

Ca si in etapa inaugurala (2-2 cu Fulham, nou promovata) Liverpool a remizat (1-1), aseara, de data aceasta pe Anfield, cu Crystal Palace, pe care o invinsese in ultimele 10 intalniri consecutive, si se afla deja la 4 puncte in urma lui Manchester City. Momentul meciului: recrutul verii Darwin Nunez, adus de la Benfica, a fost eliminat (min. 57) din teren pentru un "cap" in fruntea lui Joachim Anderson, aparatorul lui Palace, ca raspuns la o provocare. Scorul a fost deschis pe contraatac de ... citeste toata stirea