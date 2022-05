Premier League: Liverpool intretine suspansul!

Condusa timp de 14 minute, pe St. Mary's Stadium (31.588 spectatori), de Southampton, prin golul realizat de Nathan Redmond (min. 13), Liverpool -desi cu o echipa remaniata (9 schimbari), dupa finala Cupei Angliei- a egalat prin Takumi Minamino (min. 27) in urma unei combinatii subtile cu Diogo Jota si s-a desprins prin golul lui Joel Matip (min. 67) in urma unui corner executat de Konstantinos Tsimikas. A fost al 16-lea gol cu capul pentru Liverpool in actualul campionat. Partida a avut o ... citeste toata stirea