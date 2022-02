Prin victoria categorica (6-0) in fata lui Leeds, intr-o partida restanta contand pentru etapa a 19-a, Liverpool -neinvinsa in acest an- a revenit la numai 3 puncte de Manchester City, lidera Premier League si campionatul, se poate spune, este relansat. Au marcat: M. Salah (min. 15 - pen., min. 35 - pen.), J. Matip (min. 30), Sadio Mane (min. 80, ... citeste toata stirea