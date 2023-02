Premier League: Liverpool la prima victorie in acest an

In reala dificultate in campionat, cu multi accidentati (Diaz, Alcantara, Konate, Van Dijk, Diogo Jota) Liverpool s-a impus (2-0) aseara, pe Anfield, contra lui Everton, in traditionalul derby al orasului, repurtand prima victorie in 2023, dupa 4 partide fara victorie. Cele 3 puncte, extrem de necesare au fost obtinute gratie golurilor lui Mo. Salah (min. 36), pe contraatac si Cody Gakpo (min. 49) aflat la primul sau gol. Cu un meci mai putin, Liverpool se afla la 9 puncte de locul 4 detinut de ... citeste toata stirea