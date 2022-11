Premier League: Liverpool la prima victorie in deplasare

Purtata de un Mohamed Salah "nebun", cum l-a numit Jurgen Klopp dupa partida stralucita, pe internationalul egiptean, autor a doua goluri (min. 11, 40), Liverpool s-a impus (2-1) la Londra in fata lui Tottenham pe Hotspur Stadium. Pentru gazde a redus din diferenta Harry Kane (min. 70). Cu multi jucatori accidentati (Diogo Jota, Joel Matip, Luis Diaz), mari oscilatii de forma, Liverpool s-a regasit obtinand o victorie, prima in deplasare, de care avea nevoie vitala. In etapa urmatoare, ultima ... citeste toata stirea