Premier League: Liverpool - Manchester City, un soc de senzatie

Doua echipe rivale, aflate in fruntea clasamentului Premier League, despartite printr-un singur punct, Liverpool (63 p) si M. City (62 p) se intalnesc astazi, in cadrul etapei a 28-a, pe Anfield, intr-o partida cruciala in cursa pentru titlu, o cursa in care conteaza si Arsenal. Partida tur s-a incheiat la egalitate (1-1). Miza partidei este asadar maxima, dar este si ultimul dans intre Jurgen Klopp si Pep Guardiola, in Premier League. Conform transfermartk valoarea cumulata a celor doua loturi ... citește toată știrea