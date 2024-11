Premier League: Liverpool, mari emotii cu "lanterna rosie"

In fata lui Southampton, detinatoarei "lanternei rosii" (4 pct., 10 infrangeri in 12 etape) Liverpool a suferit mult in obtinerea celui de al 10-lea succes (3-2) care ii permite sa ia un avans, fara precedent in ultimii 10 ani, de 8 puncte fata de Mancheser City. Au marcat pe "St. Mary's" (31.278 spectatori) Adam Armstrong (min. 42 - pen.), Mateus Fernandes (min. 56) respectiv Dominik Szoboszlai (min. 30) si Mohamed Salah (min. 65, 83 - pen.). Cu ... citește toată știrea