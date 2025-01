Premier League: Liverpool nu si-a luat revansa!

Nottingham Forest e singura echipa din Premier League care reusise o victorie (1-0) in fata lui Liverpool, in etapa a 4-a, din Premier League, la 14 septembrie anul trecut, chiar pe Anfield. Aseara, echipa lui Nuno Esprito a remizat (1-1) dupa ce, sustinuta de un stadion, intreg a condus timp de aproape o ora, prin golul lui Chris Wood (min. 8). Egalarea a fost realizata de Diogo Jota (min. 66) care la prima atingere a balonului, la 10 secunde de la intrarea in teren, la o faza fixa (un corner ... citește toată știrea