Pe Selhurst Park, din Londra (25.002 spectatori), FC Liverpool s-a impus (3-1) in partida cu Crystal Palace. A fost a doua victorie in Premier League, la care trebuie adaugata si calificarea in finala Cupei Ligii (2-0 in fata lui Arsenal), fara Salah si Mane, plecati la CAN. Au marcat Virgil Van Dijk (min. 8), Alex Oxlade-Chamberlain (min. 32), Fabinho (min. 89 - pen.) respectiv Odsonne Edouard ... citeste toata stirea