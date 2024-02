Premier League: Liverpool pastreaza fotoliul de lider!

Liverpool, cum era de asteptat, s-a impus (3-1) pe Anfield (59.896 spectatori) in fata celor de la Burnley, echipa aflata in zona retrogradarii, prin golurile realizate de Diogo Jota (min. 31), Luis Diaz (min. 52), Darwin Nunez (min. 79) respectiv D. O'Shea (min. 45). Invinsa in etapa precedenta de Arsenal (1-3), Liverpool s-a vazut stopata dupa 11 partide fara infrangere. Pe Anfield ramane insa neinvinsa de la 29 octombrie 2022. N-a fost deloc o partida usoara, fiindca la ... citește toată știrea