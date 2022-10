Premier League: Liverpool - perioada dificila!

Liverpool a pierdut 2-3 pe Emirate Stadium, partida cu Arsenal, la capatul unei partide de real suspans si intensitate, rezultatul fiind influentat de arbitrajul neclar, ca sa nu spunem "dubios", prestat de Oliver Michael. Arsenal inregistreaza al 8-lea succes in Premier League si preia conducerea in clasament. Daca in min. 15 arbitrul n-a acordat penalty la hentul clar comis de Gabriel Magalhaies in urma unei centrari a lui Diogo Jota, in schimb a acordat penalty (min. 73) la o faza confuza in ... citeste toata stirea