Premier League: Liverpool - saptamana dramatica!

Liverpool a ratat aproape totul intr-o saptamana nefasta si fara precedent in "era Klopp", suferind doua infrangeri consecutive pe Anfield, menite a compromite si calificarea in semifinalele Europa League si lupta pentru titlu. Dupa esecul neverosimil (0-3) cu Atalanta joi, in Europa League, a venit infrangerea (0-1) cu Crystal Palace, de-a dreptul uimitoare, menita sa alunge orice speranta. Modesta echipa Crystal Palace care venea dupa infrangerile cu Manchester City (2-4), Bournemouth (0-1) ... citește toată știrea