Premier League: Liverpool scufunda pe Bornemouth!

Fara victorie in primele trei etape (2-2 cu Fulham, 1-1 cu Crystal Palace, 1-2 cu Manchester United), cu reale probleme de efectiv (Thiago Alcantara, Ibrahime Konate, Joel Matip, Curtis Jones, Diogo Jota, Oxlade Chamberlain, Naby Keyta, Darwin Nunez - suspendat) Liverpool a scufundat pe "Anfield" (9-0) nou promovata Bornemouth. Scor neobisnuit in istora Premier League, atins, spun statisticienii, de Manchester United contra lui Ipswich (1995), Leicester contra lui Southampton in