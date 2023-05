Liverpool s-a impus (1-0) in etapa a 35-a, din Premier League, in fata celor de la Brentford, pe Anfield, repurtand a 6-a victorie consecutiva, care ii consolideaza locul 5 in clasament. In partida tur, disputata la 2 ianuarie a.c. Brentford castigase cu 3-1. Unicul gol al partidei de aseara a fost realizat de Mohamed Salah (min. 13) pe fondul unui debut de partida frenetic si agresiv. "Cormoranii" au ratat in continuare prin Darwin Nunez (min. 29), Cody Gakpo (min. 53) dar si oaspetii pe ... citeste toata stirea