In fata lui Leicester, una din cele doua echipe din Premier League, care au invins-o (1-0 in partida tur), Liverpool si-a luat revansa (2-0) aseara pe Anfield prin dubla internationalului portughez Diogo Jota (min. 34, 87). N-a fost o partida extrem de spectaculoasa, dar oamenii lui Jurgen Klopp au facut ceea ce trebuia pentru a obtine cele 3 puncte necesare in clasament, unde si-au consolidat pozitia a doua. ... citeste toata stirea