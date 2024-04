Premier League: Liverpool sub presiune!

Manchester City, lipsita de aportul lui Haaland (a intrat in repriza secunda), De Bruyne, Stones, Walker, s-a impus aseara, in cadrul etapei a 31-a, mai usor decat se spera in partida cu Aston Villa, si aceasta cu 6 absente notabile, intre care si cea a lui Martinez, gratie unei triple a lui Phill Foden (min. 45+1, 62, 69) si a unei realizari a internationalului spaniol Rodri (min. 11), care a deschis scorul. Pentru oaspeti a marcat columbianul Jhon Duran (min. 20). Aston Villa nu a mai ... citește toată știrea