Premier League: Liverpool -temporar- lidera

Pana deseara, cand se disputa partida dintre Manchester City si Brighton, Liverpool a preluat comanda (cu 2 puncte avans, in clasament), dupa ce a zdrobit-o (4-0) pe Manchester United in confruntarea de pe Anfield, cu sens unic. Au marcat Luis Diaz (min. 5), Sadio Mane (min. 67) si Mohamed Salah (min. 22, 85). Internationalul egiptean, autorul unei duble, a fost si in partida tur autorul unei triple, dar nu mai marcase in campionat de doua luni. Cu 5 ... citeste toata stirea