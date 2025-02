Premier League: Liverpool, un meci pentru titlu

Prin infangerea (0-1) lui Arsenal pe propriul teren de catre West Ham United, Liverpool are sansa, astazi dupa-amiaza, sa se distanteze, in clasament, in cazul unei victorii pe Etihad Stadium, cu Manchester City. Un nou titlu ar fi al doilea in 35 de ani, dupa cel din 2020. Cele doua echipe s-au intalnit de 189 de ori dupa 1899, ultima data la 1 decembrie 2024 (etapa a 13-a, 2-0 pentru Liverpool). Meciul este incredintat lui Antony Taylor. Liverpool, paradoxal, a avut cateva sincope suparatoare, ... citește toată știrea