La cel de al 300-lea meci al sau pe banca tehnica a lui Liverpool, Jurgen Klopp a "legat" a 3-a victorie consecutiva in campionat, cu Aston Villa (3-0), desi i-a lipsit Virgil Van Dijk, stalpul defensivei. Au marcat Dominick Szoboszlai (min. 3), Matty Cash (min. 22 - autogol) dupa ce Darwin Nunez trimisese balonul in bara, si Mohamed Salah (min. 55). Internationalul egiptean devine primul jucator care marcheaza sau ofera un asist in 10 aparitii consecutive in Premier League, dupa perioada ... citeste toata stirea