Liverpool a legat a doua victorie consecutiva in Premier League, dar cu emotii, in fata londonezilor de la West Ham United. "Cormoranii" au deschis scorul prin Darwin Nunez (min. 22) la o centrare a lui Tsimikas, dar Jarrod Bowen (min. 44) a ratat un penalty decisiv obtinut in urma faultului comis asupra sa de Joe Gomez, dupa consultarea VAR. Darwin Nunew a lovit stalpul portii (min. 40) si l-a obligat la parade impresionante pe ... citeste toata stirea