Liverpool a dominat categoric pe Luton Town, pe terenul acesteia, dar ratarile, unele incredibile, si forma deosebita a bravului portar belgian Kaminski, au mentinut scorul alb multa vreme. Darwin Nunez a tintit bara in min. 13, iar in min. 70 la un balon "pus" cu capul de Salah, din numai 6 metri a trimis mult peste transversala. Si daca oamenii lui Jurgen Klopp n-au marcat au facut-o adversarii lor: in min. 80 pe un contraatac, belgianul Tahith Chong a deschis scorul, impotriva cursului ... citeste toata stirea