Premier League: Manchester City, din nou lidera

Prin victoria clara (4-0) in cadrul etapei a 37-a din Premier League asupra celor de la Fulham, Manchester City s-a instalat pe primul loc al clasamentului, in asteptarea rezultatului partidei de astazi (ora 17.30) dintre Manchester United si Arsenal. A fost al 7-lea succes consecutiv in Premier League al cetatenilor. au marcat Josco Gvardiol (min. 13, 71), Phil Foden (min. 59) si Julian Alvarez (min. 90+7). Tunarii pot reveni temporar pe primul loc daca inving astazi pe Manchester United, dar ... citește toată știrea