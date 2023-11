Ar cam fi momentul ca Jurgen Klopp sa castige maine, pe Etihad Stadium, in partida cu Manchester City, dupa ce ultima lor intalnire pe acelasi stadion s-a incheiat cu victoria clara (4-1) a oamenilor lui Pep Guardiola. Manchester City (locul 1) - Liverpool (locul 2) in cea de a 167-a lor intalnire, dupa 1910. Jurgen Klopp a avut vesti bune, in aceasta saptamana le la jucatorii sai: Cody Gakpo a gasit plasa portii, dar intr-o partida prea usoara a Olandei in Gibraltar (6-0), Dominik Szoboszlai a ... citeste toata stirea