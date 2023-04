Meciul de pe Etihad Stadium a avut multa vreme sens unic si prin victoria obtinuta (a 3-a in actualul sezon in fata "tunarilor") "cetatenii" revin la 2 puncte de Arsenal dar au doua meciuri mai putin. Manchester City mai are 7 meciuri de disputat iar Arsenal doar... 5 si echipa lui Pep Guardiola se indreapta spre al 5-lea titlu, al 3-lea consecutiv in 6 ani. Marele artizan al succesului de aseara (4-1) a fost internationalul belgian Kevin De Bruyne, autorul a 2 goluri si a unei pase decisive. ... citeste toata stirea