Prin victoria lejera (3-0) -niciun moment amenintata- obtinuta aseara pe Etihad Stadium (53.305 spectatori) de Manchester City, in fata lui West Ham, echipa lui Pep Guardiola, desi lipsita de aportul lui Kevin De Bruyne s-a instalat pe primul loc in clasament. Si are un meci mai putin decat Arsenal. A fost a 44-a partida intre cele doua echipe, dar si a 9-a victorie ... citeste toata stirea