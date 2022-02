Abia in min. 82 al partidei Everton - Manchester City (etapa a 27-a din Premier League), Phill Foden a realizat, unicul gol al partidei, sinonim cu victoria oamenilor lui Pep Guardiola. Atacantul "cetatenilor" a profitat de o grava gresala a fundasului central Michael Keane. Gazdele au reclamat un penalty in finalul partidei, dar VAR-ul n-a fost de acord, desi mana lui Rodri in ... citeste toata stirea