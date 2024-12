Premier League: Manchester City vine pe Anfield

Dupa remiza neverosimila (3-3) cu Feyenoord, la mijlocul saptamanii, in Liga Campionilor, dupa ce a avut... 3-0, Manchester City apare astazi pe Anfield, pentru partida cu Liverpool, lidera clasamentului, in Premier League. Manchester City, modelul stabilitatii si calmului, masina rece si imperturbabila, acuza probleme acum (locul 3, 23p) si are o serie de 6 partide fara victorie, mai exact n-a mai castigat de la 26 octombrie (etapa a 9-a, 1-0 cu Southampton). Iesirea lui Rodri, accidentat, la ... citește toată știrea