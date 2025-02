Premier League: Marmoush - hattrick pe Etihad

Prestatie de-a dreptul stralucitoare pentru internationalul egiptean, Omar Marmoush, adus in aceasta iarna de la Eintracht Frankfurt pentru 60 mil. euro, la Manchester City, in partida cu Newcastle. Un hattrick (min. 19, 24, 33) completat de golul lui James McAtee (min. 84) au scufundat pe Newcastle. Echipa lui Pep Guardiola revine in "top 4" si pe 23 februarie a.c. primeste pe... Liverpool, care conduce in clasament cu un avans de 7 puncte fata de ... citește toată știrea