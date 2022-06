Premier League: Milner, inca un an la Liverpool

James Milner (36 ani) -39 meciuri disputate in toate competitiile in sezoul incheiat- si-a prelungit inca un an contractul cu FC Liverpool, asa cum dorea si antrenorul Jurgen Klopp. Emblematicul jucator a admis o reducere semnificativa de salariu, pentru a ramane la Liverpool, dar a si refuzat toate ofertele venite din Premier League si din strainatate. El a spus: "Sezonul trecut a fost extraordinar chiar daca n-a avut finalul asteptat. Dar cred ca asta nu va face decat sa ne pe ... citeste toata stirea