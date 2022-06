Premier League: Mohamed Salah desemnat cel mai bun jucator!

Ca in fiecare an, sindicatul jucatorilor din Premier League a votat pentru alegerea celui mai bun jucator si, de asemenea, a celei mai promitatoare sperante a sezonului. Internationalul egiptean Mohamed Salah, de la FC Liverpool, a fost desemnat, pentru a doua oara, dupa sezonul 2017-2018, in prima categorie, iar Phill Foden, de la Manchester City, ca si in sezonul precedent, cel mai bun tanar jucator. Deja ales jucatorul sezonului FWA (prin ... citeste toata stirea