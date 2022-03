Printr-o dubla a internationalului elvetian, Fabian Lucas Schar (min. 12, 14), fundas central multa vreme nefolosit, Newcastle a mai obtinut o victorie (2-1) de data aceasta in fata lui Brighton si nesperat (in urma cu cateva saptamani) pare evadata din vecinatarea zonei rosii. Asta dupa ce in primele 20 de etape castigase un singur meci in campionat. La 7 octombrie 2021, Newcastle a fost cumparata de fondul ... citeste toata stirea