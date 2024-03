Premier League: O gluma a lui Ten Hag

Chiar daca a condus (1-0) prin golul fabulos realizat de Marcus Rashford, in debutul partidei (min. 8), Manchester United n-a avut nicio sansa in derby-ul local cu concitadina sa Manchester City, pe Etihad (55.097 spectatori) care s-a si impus (3-1) in urma unei prestatii excelente. Portarul camerunez Andre Onana a avut mai multe interventii superbe, limitand proportiile scorului. Presiunea oamenilor lui Pep Guardiola a fost infernala in multe momente ale partidei, incat "surpriza" a fost ca ... citește toată știrea