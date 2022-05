Premier League: O remiza, cat o infrangere!

Acrosata de Tottenham, aseara pe Anfield (1-1) Liverpool a cedat doua puncte mari, poate vitale, care contau in lupta pentru titlu cu Manchester City. Au marcat Luis Diaz (min. 71) respectiv Heung Son (min. 57), sud-coreeanul ajungand la al 20-lea gol in Premier League in acest sezon. In prima repriza Van Dijk, respectiv Hajberg au expediat fiecare balonul in barile portilor adverse. Daca Manchester City castiga asta-seara cu Newcastle se ... citeste toata stirea