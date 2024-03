Premier League: Salah, jucatorul cu inima mare!

Accidentat la Cupa Africii pe Natiuni, revenit in echipa lui Jurgen Klopp la partida cu Brentford (4-1 pe 17 februarie a.c.), cand a si marcat, dar s-a reaccidentat, Mohamed Salah (15 goluri in 27 meciuri) un star al lui Liverpool are dupa toate semnalele gandul la plecare, sedus de ofertele venite din Arabia Saudita. Va fi de buna seama regretat multa vreme, numele sau va reverbera pe Anfield, unde a devenit de acum o legenda. Duminica, in derby-ul cu Manchester City, extrem de important in ... citește toată știrea