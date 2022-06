Derby-ul londonez dintre Crystal Palace si Arsenal, programat la 5 august, va deschide viitorul sezon fotbalistic in Premier League. Detinatoarea titlului, Manchester City, va intalni in deplasare pe West Ham, iar Liverpool, tot in deplasare, va intalni pe Fullham, nou promovata. In fine, Chelsea, antrenata si in sezonul viitor de Thomas Tuchel, se va confrunta cu Everton pe terenul acesteia. Dupa etapa a 16-a programata la 12 ... citeste toata stirea