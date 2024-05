Premier League: Simpaticul Jurgen Klopp... pleaca de la Liverpool!

9 ani a antrenat pe FC Liverpool, rastimp in care a reusit sa se faca iubit de suporteri, sa devina o icoana a orasului, prin amintirile lasate. Unii l-au numit "Bill Shankly al sec. XXI". In ultima sa conferinta de presa a rememorat golul lui Alisson Becker in finalul partidei cu West Bromich, revenirea in dubla partida cu FC Barcelona, o remontada nemuritoare, si alte momente epice. Simpatic foc, bun narator, cu cateva finale pierdute, una de Europa League, una de Liga Campionilor, dar si cu ... citește toată știrea