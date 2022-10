Tottenham a repurtat al 5-lea succes pe teren propriu in Premier League si ramane in contact cu Arsenal si Manchester City. Pe "Hotspur Stadium" (61.812 spectatori) au marcat Harry Kane (min. 59 - pen.) in mare forma cu 9 goluri in 10 meciuri si Pierre Emile Hojbjerg (min. 86). Everton ... citeste toata stirea